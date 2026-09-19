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Новости России

В Омске разгорелся скандал из-за стриптиза в детском саду

Никита Рязанцев
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В детском саду №21 в Омске танцор в костюме «Артура Пирожкова» устроил стриптиз для воспитателей в актовом зале учреждения, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам одного из очевидцев, скандальный эпизод произошел около недели назад. На праздник позвали мужчину, который устроил шоу для сотрудников садика под песни Пирожкова. Их поздравляли во время тихого часа.

«Аниматор разделся «до трусов» и танцевал перед женщинами», — говорится в публикации.

Родители и очевидцы возмутились таким откровенным представлением в актовом зале, где еще утром проходили утренники. Предварительно, детей на мероприятии не было.

В администрации Омска подтвердили проведение праздника в детском саду. В департаменте образования рассматривают вопрос о привлечении руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности. В понедельник с сотрудниками проведут внеплановое совещание.

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