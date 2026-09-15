Фото: Футбольный клуб «Зенит»
Новости России

Скончался легендарный тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин

Анастасия Мериакри
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В возрасте 100 лет ушел из жизни Владимир Савин, легендарный наставник вратарей футбольного клуба «Зенит» и ветеран Великой Отечественной войны. О кончине специалиста сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Причина смерти не уточняется.

Владимир Савин появился на свет 1 января 1926 года в Москве. Свой футбольный путь он начал в команде стадиона юных пионеров, где стал чемпионом столицы среди юношей. В октябре 1943 года, откликнувшись на «призыв десятитысячников», он отправился служить на Балтийский флот. Будучи радистом на сторожевом катере в Кронштадте, Савин принимал непосредственное участие в исторической операции по снятию блокады Ленинграда. За боевые заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени и 18 медалями.

После войны, с 1946 года, он выступал за команду ВМС Москва, проведя 13 матчей в высшем дивизионе СССР. Карьеру игрока ему пришлось завершить в 1952 году из-за травмы. В дальнейшем он посвятил себя военной службе и тренерской работе: преподавал в Военно-морском политическом училище имени Жданова, Военном институте физкультуры и Высшем военном общевойсковом училище имени Кирова, а также тренировал сборную Каспийской флотилии. В 1971 году он вышел в отставку, а в 2000-м ему было присвоено звание полковника.

В декабре 1971-го по приглашению директора Дмитрия Бесова Савин пришел в СДЮШОР «Смена» (футбольная школа «Зенита»), где проработал 34 года – до 2005 года. Там он разработал авторскую методику подготовки голкиперов и воспитал целую плеяду выдающихся вратарей. Десять его подопечных впоследствии выступали в высшем дивизионе СССР и России: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе, Олег Кузнецов, Андрей Борзов, Александр Владимиров, Дмитрий Алексеев, Павел Дьяконов, Александр Макаров, Сергей Иванов и Владимир Сулейманов.

Среди самых титулованных учеников тренера – бронзовый призер Евро и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Вячеслав Малафеев. В 1987 году за выдающийся вклад в развитие футбола Владимиру Савину было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».

Футбольный клуб «Зенит» выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Владимира Савина.

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