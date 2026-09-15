В Подмосковье стали чаще называть детей именами героев турецких сериалов

В Московской области с начала текущего года наблюдается заметный рост числа детей, получивших при рождении необычные имена. Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития, отметив, что современные родители стремятся найти баланс между традиционной классикой и желанием выделиться, черпая вдохновение в популярной культуре.

Одним из самых ярких трендов года стало влияние турецкого кинематографа. По данным ведомства, мамы и папы всё чаще называют малышей в честь любимых актеров из турецких телесериалов. В частности, в ЗАГСах региона участились случаи регистрации имен Неслихан и Бурак.

Не уступает по популярности и тяга к историческим и мифологическим корням. В этом году в Подмосковье появились на свет дети, получившие имена Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада.

Особое внимание эксперты министерства обратили на «героические» и уникальные мужские имена. Помимо традиционных, родители выбирают такие варианты, как Амур, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Встречаются и по-настоящему эксклюзивные случаи: в регионе зарегистрированы мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав.

Не менее поэтично и эпично звучит список редких женских имен. В Московской области теперь подрастают девочки по имени Аксения, Ванда, Кассиопея, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия и Эсмеральда.

Несмотря на рост популярности экзотики, классические имена не сдают позиций. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул, что имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева по-прежнему остаются самыми востребованными для девочек. Среди мальчиков уверенно лидируют Михаил, Александр, Артём, Матвей и Тимофей.

Кроме того, демографическая статистика региона подтверждает устойчивый тренд: мальчиков в Московской области рождается немного больше, чем девочек. Их доля от общего числа новорожденных в этом году составила 51,7%.