Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам промышленности, логистики и инфраструктуры ВСУ на Украине. Военкор Александр Коц, основываясь на данным Минобороны РФ, сообщил о поражении дата-центра в Киеве, складов с комплектующими для беспилотников, логистических узлов и объектов в портах Одесской области.

В Киеве под удар попал дата-центр «Би-Мобайл». По данным военкора, он использовался для хранения, обработки и передачи данных, включая разведывательную информацию, а также для работы сетевого оборудования в интересах ВСУ.

В Гостомеле поражен логистический центр с комплектующими для беспилотников большой и средней дальности. Военкор отметил, что это не первый удар по площадке. Серия атак на гостомельские склады продолжается с начала сентября.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в Гостомеле горит объект гражданского назначения. При этом, по словам Коца, кадры с места могут свидетельствовать о вторичной детонации.

Еще одной целью стал инновационный терминал «Новой почты» в Хмельницком. Как утверждает военкор, его использовали для хранения и распределения БПЛА самолетного типа и комплектующих. Этот объект уже попадал в сводки: 19 июня сообщалось об уничтожении центра хранения украинских дронов, а 5 сентября украинские источники писали о повреждении крыши терминала.

В Днепропетровской области поражен логистический центр «Днепр», где хранились беспилотники самолетного типа и детали для них.

В Одессе и области зафиксировано сразу несколько ударов. Среди целей, по данным Коца, оказался завод автомобильных агрегатов, где ремонтировали и обслуживали технику ВСУ, склад иностранных комплектующих для БПЛА в Визирке и порт Черноморск.

В Черноморске уничтожены два сухогруза с военными грузами для ВСУ, катер, резервуары с ГСМ и склад имущества. Еще один сухогруз получил поражение во время перехода к порту Одесса.

Коц обратил внимание на повторяемость ударов по отдельным объектам. В числе таких площадок он назвал гостомельский склад комплектующих для БПЛА, терминал «Новой почты» в Хмельницком и порт Черноморск. По его оценке, удары направлены на узлы хранения и распределения дронов и военных грузов.

«Если вывести общий знаменатель этой серии — под удар повторно, а где-то уже в 3-й раз, идут одни и те же узлы: гостомельский склад БПЛА-комплектующих, хмельницкий терминал «Новой почты», порт Черноморск. Это звенья одной цепи хранения и распределения дронов и грузов для ВСУ, которую методично прогоняют раз за разом — не дожидаясь, пока её восстановят до конца», — написал Александр Коц.