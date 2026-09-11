Медведи стали чаще нападать на людей: названа причина

Рост числа нападений медведей на людей в России в последние месяцы может быть связан с неурожаем ягод в сибирской тайге. Об этом «Ленте.ру» рассказал организатор экотуров и натуралист Павел Ситников. По его словам, в этом году в некоторых районах тайги медведям может не хватать привычной пищи. Речь идет прежде всего о ягодах, кедровых орехах и рыбе.

«Нынче неурожай ягод. Возможно, где-то неурожай рыбы. А он же всеядное животное. Он может есть все», — отметил Ситников.

Специалист объяснил, что бурый медведь значительную часть рациона получает из растительной пищи. Когда естественных кормов становится мало, животное может искать еду ближе к людям, а в отдельных случаях проявлять агрессию.

По наблюдениям Ситникова, чаще всего медведь может атаковать одинокого человека. При встрече с группой вероятность нападения, по его словам, стремится к нулю.

Натуралист отдельно предупредил, что при встрече с медведем нельзя пытаться убежать. Резкие движения могут спровоцировать животное на преследование.

«Если реально медведя увидите, никогда не вздумайте бежать. Доставайте свои телефоны, у кого есть, как у меня, фотоаппарат хороший, фотографируйте его. Главное — не бежать», — рассказал Ситников.

Он добавил, что поведение медведя при встрече с человеком может быть разным. Иногда зверь останавливается перед человеком, некоторое время смотрит на него и затем уходит.

При этом советы по отпугиванию животного громкими звуками или медленному отступлению натуралист считает спорными. По его словам, главное в такой ситуации — сохранять спокойствие и не пытаться убежать.

Напомним, в соцсетях сообщалось, что медведи были замечены и в рязанских лесах.