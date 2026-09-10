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Новости России

Эксперт объяснил, зачем ВСУ ударили дронами по Сочи и предложил ответ

Алексей Самохин
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В ночь на 10 сентября Сочи подвергся атаке украинских воздушных и морских беспилотников. По уточнённым данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадали 28 человек, среди них двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают лиц, причастных к атаке на гражданские объекты курортного города.

Военный эксперт, капитан 1 ранга Владимир Гундаров в разговоре с «МК» назвал произошедшее терактом против мирных жителей. По его словам, удар пришёлся на Сочи в начале бархатного сезона, когда на курорте находится большое количество отдыхающих.

«Удар нанесен по городу, где нет никаких военных объектов. Цель понятна, начался бархатный сезон, на отдых приехали тысячи людей, санатории переполнены», — заявил эксперт.

Гундаров считает, что атака могла быть направлена на дестабилизацию обстановки в России. По оценке экспертов, морские беспилотники ВСУ могли запускаться с территории Николаева или из оккупированной части Херсонской области.

Отдельно массированной атаке в ночь с 9 на 10 сентября подверглась Махачкала. Там загорелся морской порт. По данным Минобороны России, за ночь российские средства ПВО уничтожили 448 украинских беспилотников над 12 регионами России, а также над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

Морские дроны представляют сложную цель для обнаружения из-за небольших размеров, скорости и маневренности. По словам Гундарова, для постоянного контроля акватории потребовалось бы круглосуточное патрулирование разведывательными самолётами и вертолётами.

«Нет возможности, чтобы они постоянно дежурили в небе и держали под контролем всю акваторию, тысячи квадратных километров. Это просто нереально сделать», — пояснил военный эксперт.

Он считает, что бороться с угрозой необходимо ещё до запуска беспилотников. В частности, Гундаров предложил усилить действия против инфраструктуры, связанной со сборкой, хранением и доставкой дронов.

По его мнению, речь идёт о системной работе по ограничению поставок комплектующих и беспилотников. Эксперт считает, что усиление таких мер позволит снизить угрозу атак для южных регионов России.

«Мы это уже делаем, больше месяцы проводим системную операцию по морской блокаде Украины, — отметил эксперт. — Эту работу надо продолжать в усиленном режиме — разбить полностью причалы в Одессе, Николаеве, Очакове. Там ВСУ создали инфраструктуру для сборки, хранения и запуска морских и воздушных беспилотников. Мы практически блокировали  логистику доставки беспилотников и комплектующих для них по Чёрному морю. Я  так понимаю, у ВСУ единственный выход остаётся — доставлять их через румынскую границу и Молдавию. Но и по этим переходам мы начали бить. Уничтожены уже несколько пунктов пропуска на границе».

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