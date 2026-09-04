Коллаж сгенерирован нейросетью
Новости России

Биолог оценил версию об отравлении семьи Усольцевых растениями в тайге

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Опасные растения вряд ли могли ли стать причиной бесследной пропажи семьи Усольцевых в сентябре прошлого года в тайге, заявил в беседе с «АиФ» биолог Дмитрий Сафонов.

Собеседник издания подчеркнул, что в Красноярском крае действительно есть сорные травы, которые при определенных обстоятельствах представляют опасность для людей. Речь идет о полыни, крапиве, лебеде и некоторых злаках. Их пыльца нередко вызывает сезонную аллергию.

В то же время в регионе нет постоянных популяций амброзии полыннолистной, встречаются лишь случайные заносы семян, например, на шинах автомобилей.

«Могла ли амброзия оказать влияние на Усольцевых? Исключено. Она не содержит ядовитых веществ, которые способны вызвать смертельное отравление», — подчеркнул Сафонов.

Специалист уточнил, что амброзия может вызывать аллергию у предрасположенных к этому людей, но спровоцировать внезапную гибель — нет.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Братске водитель троллейбуса спасла пенсионерку, услышав фразу из ее разговора
Следующая статья
Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Новости России

Женщина рассказала, почему достала пистолет в очереди за бензином на Урале

Жительница Верхней Пышмы заявила в беседе с изданием E1.RU,...
Новости России

Очевидцы раскрыли детали конфликта с вооруженной женщиной на АЗС на Урале

Женщина, которую заметили с пистолетом в руках на одной...
Новости России

Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сириус

Украинские беспилотники пытались атаковать федеральную территорию Сириус с целью...
Новости России

В Москве кандидат наук с опухолью родила ребенка в 60 лет

Врачи Московского многопрофильного центра «Коммунарка» помогли 60-летней пациентке родить...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

В Братске водитель троллейбуса спасла пенсионерку, услышав фразу из ее разговора

Валентина Щербина, работающая водителем троллейбуса в Братске, спасла пенсионерку...
Новости России

Массированную атаку ВСУ на Сочи и Сириус отражали больше четырех часов

Силы ПВО больше четырех часов отражали массированную атаку украинских...
Новости России

Жена потребовала достать из могилы тело участника СВО, погибшего в Екатеринбурге

Супруга участника спецоперации, утонувшего в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге,...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье