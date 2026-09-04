Биолог оценил версию об отравлении семьи Усольцевых растениями в тайге

Опасные растения вряд ли могли ли стать причиной бесследной пропажи семьи Усольцевых в сентябре прошлого года в тайге, заявил в беседе с «АиФ» биолог Дмитрий Сафонов.

Собеседник издания подчеркнул, что в Красноярском крае действительно есть сорные травы, которые при определенных обстоятельствах представляют опасность для людей. Речь идет о полыни, крапиве, лебеде и некоторых злаках. Их пыльца нередко вызывает сезонную аллергию.

В то же время в регионе нет постоянных популяций амброзии полыннолистной, встречаются лишь случайные заносы семян, например, на шинах автомобилей.

«Могла ли амброзия оказать влияние на Усольцевых? Исключено. Она не содержит ядовитых веществ, которые способны вызвать смертельное отравление», — подчеркнул Сафонов.

Специалист уточнил, что амброзия может вызывать аллергию у предрасположенных к этому людей, но спровоцировать внезапную гибель — нет.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.