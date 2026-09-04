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Новости России

Массированную атаку ВСУ на Сочи и Сириус отражали больше четырех часов

Никита Рязанцев
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Силы ПВО больше четырех часов отражали массированную атаку украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Сочи и на федеральной территории Сириус, сообщил оперштаб Кубани.

Региональные власти уточнили, что обломки БПЛА находят разным адресам. По предварительным данным, в результате налета никто не пострадал.

«Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили», — написали представители штаба в «Максе».

Как стало известно, на территории местной нефтебазы начался пожар. На местах, где найдены обломки беспилотника, работают оперативные и специализированные службы.

Накануне сообщалось, что безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать морской порт в Сочи.

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