Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт в Сочи, из Николаевской области, заявил в беседе с «АиФ» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, украинские военные хотели напомнить о присутствии в акватории Черного моря, устроив демонстративную акцию в разгар курортного сезона.

«Запускают БЭКи, скорее всего, из Николаевской области, а также из Очакова. С учетом скорости путь дрона мог занять примерно часов пять-шесть, а может и больше», — отметил Дандыкин.

Собеседник издания уточнил, что противник мог использовать морской дрон Magura для этой атаки. Он считает, что она была скорее психологической операцией, нежели боевой.

Дандыкин добавил, что запуск безэкипажных катеров с гражданских судов сейчас затруднен из-за усиленного контроля, но все же исключать этот вариант нельзя.