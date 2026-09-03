Image by jannoon028 on Freepik
Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт в Сочи, из Николаевской области, заявил в беседе с «АиФ» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, украинские военные хотели напомнить о присутствии в акватории Черного моря, устроив демонстративную акцию в разгар курортного сезона.

«Запускают БЭКи, скорее всего, из Николаевской области, а также из Очакова. С учетом скорости путь дрона мог занять примерно часов пять-шесть, а может и больше», — отметил Дандыкин.

Собеседник издания уточнил, что противник мог использовать морской дрон Magura для этой атаки. Он считает, что она была скорее психологической операцией, нежели боевой.

Дандыкин добавил, что запуск безэкипажных катеров с гражданских судов сейчас затруднен из-за усиленного контроля, но все же исключать этот вариант нельзя.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области начался дополнительный период сдачи ОГЭ
Следующая статья
В Рязани началась масштабная реконструкция Музыкального театра на 193 миллиона рублей

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Новости России

Женщина рассказала, почему достала пистолет в очереди за бензином на Урале

Жительница Верхней Пышмы заявила в беседе с изданием E1.RU,...
Новости России

Очевидцы раскрыли детали конфликта с вооруженной женщиной на АЗС на Урале

Женщина, которую заметили с пистолетом в руках на одной...
Новости России

Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сириус

Украинские беспилотники пытались атаковать федеральную территорию Сириус с целью...
Новости России

В Москве кандидат наук с опухолью родила ребенка в 60 лет

Врачи Московского многопрофильного центра «Коммунарка» помогли 60-летней пациентке родить...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Биолог оценил версию об отравлении семьи Усольцевых растениями в тайге

Опасные растения вряд ли могли ли стать причиной бесследной...
Новости России

В Братске водитель троллейбуса спасла пенсионерку, услышав фразу из ее разговора

Валентина Щербина, работающая водителем троллейбуса в Братске, спасла пенсионерку...
Новости России

Массированную атаку ВСУ на Сочи и Сириус отражали больше четырех часов

Силы ПВО больше четырех часов отражали массированную атаку украинских...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье