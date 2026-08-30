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Новости России

Сладков рассказал о новой тактике российской армии на СВО

Никита Рязанцев
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Российские войска начали наносить удары по объектам вдоль украинских трасс, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков на платформе «Макс».

Так он прокомментировал вчерашний мощный удар по складу, расположенному на Житомирской трассе под Киевом.

«Интересна наша позиция (если она такова): мы дали Западу мощно потратиться на боевое обеспечение Украины, мы дали им спокойно складировать все нужное для войны с Россией в больших логистические центрах», — отметил Сладков.

После этого, как пояснил журналист, бойцы стали прицельно бить по этим объектам.

Сладков считает, что западным странам придется потратить миллиарды евро на то, чтобы покрыть ущерб, но найти их будет непросто. При этом эти средства уже могли украсть как на Западе, так и на Украине.

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