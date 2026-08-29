Похолодание ночью придет в Рязань в воскресенье

По данным синоптиков, в субботу, 29 августа, дневная температура воздуха в Рязани составит +19°C. Осадков не ожидается, небо будет слегка облачным, ветер западный — 2.3 м/с.
Атмосферное давление сохранится на уровне 757 мм ртутного столба. Световой день продлится 14 часов: восход солнца зафиксирован в 05:20, закат — в 19:23.
Завтра, 30 августа, ночью температура опустится до +10°C, днем воздух прогреется до +20°C. Ветер сменит направление на юго-западный и ослабнет до 0.3 м/с, а давление упадет до 755 мм рт. ст.