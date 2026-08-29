Изображение сгенерировано нейросетью
Погода

Похолодание ночью придет в Рязань в воскресенье

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

По данным синоптиков, в субботу, 29 августа, дневная температура воздуха в Рязани составит +19°C. Осадков не ожидается, небо будет слегка облачным, ветер западный — 2.3 м/с.

Атмосферное давление сохранится на уровне 757 мм ртутного столба. Световой день продлится 14 часов: восход солнца зафиксирован в 05:20, закат — в 19:23.

Завтра, 30 августа, ночью температура опустится до +10°C, днем воздух прогреется до +20°C. Ветер сменит направление на юго-западный и ослабнет до 0.3 м/с, а давление упадет до 755 мм рт. ст.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Футбольный матч правительства и администрации Рязани завершился победой областной команды
Следующая статья
Лунный календарь стрижек на осень 2026

Популярные материалы

Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Происшествия

Военнослужащий из Рязани погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

27 августа около 10:00 утра на Колпинском шоссе в поселке Славянка произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб 43-летний мужчина, его супруга получила ранения.
Интересное

«Русский Нострадамус» предрёк приход трёх Владимиров: они перевернут историю России

Монах Авель предсказывал судьбу России на века вперёд. Три Владимира, великое спасение и счастье державы. Что скрывают пророчества «русского Нострадамуса»
Транспорт и дороги

Малков анонсировал перевод 17 маршрутов Рязани на регулируемый тариф к 2027 году

Вечером, при снижении пассажиропотока, часть автобусов просто возвращается в парк, что и приводит к увеличению времени ожидания для пассажиров, которым порой приходится добираться до дома по два с половиной часа.
Темы
Общество

Павел Малков и Мария Львова-Белова договорились о новых мерах поддержки семей и подростков в Рязанской области

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Алексеевна Львова-Белова посетила Рязанскую область с рабочим визитом.
Происшествия

В Скопинском округе раскрыли кражу, совершённую из мести бывшей возлюбленной

В деревне Софиевка Скопинского района произошла необычная кража, раскрытая по горячим следам. Местная жительница, вернувшись домой после непродолжительного отсутствия, обнаружила разбитое стекло в окне.
Общество

Футбольный матч правительства и администрации Рязани завершился победой областной команды

Футбольное дерби между чиновниками двух уровней прошло 28 августа на стадионе «ЦСК». Сборная правительства Рязанской области и команда администрации города сошлись в товарищеском матче — игра получилась напряжённой и зрелищной.
Общество

Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Днём города

Сегодня, 29 августа, Рязань отмечает свой 931-й день рождения. Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям с поздравлением, отметив богатую историю города и его динамичное развитие.
Общество

Интерес россиян к фондовому рынку достиг максимума

Приток средств на брокерские счета в апреле–июне 2026 года превысил 1 трлн рублей — это на 19% больше, чем кварталом ранее, и максимальный показатель с начала наблюдений регулятора в 2021 году.
Общество

ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак

Предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки.
Общество

Лидеров рынка банков для частного капитала назвал Forbes

Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количества офисов, а также голосования участников рынка.
Общество

Сеть банкоматов ВТБ в Рязанской области расширилась на на 40% и охватила удаленные села

С начала 2025 года количество банкоматов ВТБ в Рязанском регионе увеличилось почти на 40%, достигнув отметки в 110 устройств.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье