Лунный календарь стрижек на осень 2026

Осень — традиционное время перемен во внешности. После летнего сезона хочется привести локоны в порядок, убрать выгоревшие кончики, а ближе к зиме на первый план выходит задача сохранить здоровье волос в условиях холода и сухого воздуха от батарей.
Но как понять, когда лучше сделать кардинальную стрижку, а когда ограничиться питательной маской? 5-tv.ru публикует подробный лунный гид на осень 2026 года от астропсихолога Александры Курниковой. Ведь волосы — это не просто украшение, а отражение нашей энергии, и правильный выбор даты способен притянуть удачу и гармонию.
Главный принцип астрологии красоты прост: растущая Луна ускоряет рост, а убывающая — замедляет его. Поэтому, если ваша цель — отрастить длинную косу, визит к мастеру нужно планировать на первую половину лунного месяца. Если же вы хотите, чтобы короткая стрижка или челка дольше сохраняли четкую форму, смело записывайтесь на дни убывающей Луны.
Ускорить рост и сохранить длину
Если вы отращиваете волосы, ваша задача — регулярно обновлять кончики, не трогая основную длину.
- Сентябрь: благоприятные окна — 17–24 числа.
- Октябрь: лучшее время — 14–24 числа.
- Ноябрь: удачный период — 10–23 числа.
Сохранить форму короткой стрижки или челки
Обладательницам каре и коротких фасонов быстрый рост волос часто мешает. Чтобы форма оставалась безупречной как можно дольше, используйте энергию убывающей Луны.
- Сентябрь и Октябрь: идеальны первые дни месяца — 1, 2 и 3 числа.
- Ноябрь: начало месяца, а также 25, 26 и 30 ноября (после полнолуния).
Радикальная смена имиджа
Серьезные эксперименты (новая длина, сложная многослойность, густая челка) требуют не только правильной фазы Луны, но и сильных дней месяца.
- Сентябрь: 17, 18, 21, 22, 23, 24 числа.
- Октябрь: середина осени — лучшее время для смелых шагов. Выбирайте 16, 17, 20, 21, 22 и 23 октября.
- Ноябрь: для необычных, авангардных решений идеально подойдет 16 ноября. Для основательного, но не экстремального обновления — 12 и 23 ноября.
Стрижка + Окрашивание
Если состояние волос позволяет совместить две процедуры, осень дает для этого отличные возможности.
- Лучшие даты для комплексного обновления: 21–24 сентября, 20, 22 и 23 октября.
- Важное предупреждение на ноябрь: астролог советует в последнем месяце осени воздержаться от сложных химических экспериментов, особенно если летом волосы уже подвергались осветлению. Впереди отопительный сезон, и дополнительная нагрузка на стержень волоса может привести к ломкости.
Глубокий уход и восстановление
Иногда лучший визит в салон — это не стрижка, а профессиональный уход.
- Сентябрь: начало месяца идеально для удаления секущихся кончиков и лечения последствий летнего солнца.
- Октябрь: акцент смещается на защиту длины и уход за кожей головы из-за ветров и первых головных уборов.
- Ноябрь: время интенсивного питания и увлажнения для борьбы с электризацией и сухостью.
- Лучшие «бьюти-дни» для ухода без стрижки: 6–7 сентября, 4 и 6 октября, 8–9 ноября.
СТОП-ДАТЫ: когда лучше остаться дома
Существуют дни, когда от любых манипуляций с длиной волос лучше воздержаться, иначе результат может разочаровать, а волосы потеряют жизненную силу.
- Новолуния (11 сентября, 10 октября, 9 ноября): Это время обнуления и планирования. Энергия слишком слаба для стрижки. Записывайте идеи в блокнот, но ножницы в руки не берите.
- Полнолуния (26 сентября, 26 октября, 24 ноября): Пик эмоциональной нестабильности. В эти дни категорически не рекомендуется делать то, что нельзя быстро исправить (например, кардинально менять длину или цвет). Обычная укладка или домашняя маска — ваш максимум.
Топ-5 универсальных дат осени 2026
Если нет времени изучать весь календарь, сохраните этот короткий список самых сильных дней:
- 24 сентября — абсолютный фаворит месяца для полноценного и гармоничного обновления волос.
- 20 октября — мощная универсальная дата, подходящая и для стрижки, и для смены имиджа.
- 17 октября и 16 ноября — лучшие дни для смелых, креативных экспериментов.
- 19 ноября — идеальная дата для мягкого обновления и поддержания здоровья длинных волос.
- 23 ноября — один из самых благоприятных дней конца года для стрижки на растущей Луне.