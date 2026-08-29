Лунный календарь стрижек на осень 2026

Осень — традиционное время перемен во внешности. После летнего сезона хочется привести локоны в порядок, убрать выгоревшие кончики, а ближе к зиме на первый план выходит задача сохранить здоровье волос в условиях холода и сухого воздуха от батарей.

Но как понять, когда лучше сделать кардинальную стрижку, а когда ограничиться питательной маской? 5-tv.ru публикует подробный лунный гид на осень 2026 года от астропсихолога Александры Курниковой. Ведь волосы — это не просто украшение, а отражение нашей энергии, и правильный выбор даты способен притянуть удачу и гармонию.

Главный принцип астрологии красоты прост: растущая Луна ускоряет рост, а убывающая — замедляет его. Поэтому, если ваша цель — отрастить длинную косу, визит к мастеру нужно планировать на первую половину лунного месяца. Если же вы хотите, чтобы короткая стрижка или челка дольше сохраняли четкую форму, смело записывайтесь на дни убывающей Луны.

Ускорить рост и сохранить длину

Если вы отращиваете волосы, ваша задача — регулярно обновлять кончики, не трогая основную длину.

Сентябрь: благоприятные окна — 17–24 числа.

благоприятные окна — 17–24 числа. Октябрь: лучшее время — 14–24 числа.

лучшее время — 14–24 числа. Ноябрь: удачный период — 10–23 числа.

Сохранить форму короткой стрижки или челки

Обладательницам каре и коротких фасонов быстрый рост волос часто мешает. Чтобы форма оставалась безупречной как можно дольше, используйте энергию убывающей Луны.

Сентябрь и Октябрь: идеальны первые дни месяца — 1, 2 и 3 числа.

идеальны первые дни месяца — 1, 2 и 3 числа. Ноябрь: начало месяца, а также 25, 26 и 30 ноября (после полнолуния).

Радикальная смена имиджа

Серьезные эксперименты (новая длина, сложная многослойность, густая челка) требуют не только правильной фазы Луны, но и сильных дней месяца.

Сентябрь: 17, 18, 21, 22, 23, 24 числа.

17, 18, 21, 22, 23, 24 числа. Октябрь: середина осени — лучшее время для смелых шагов. Выбирайте 16, 17, 20, 21, 22 и 23 октября.

середина осени — лучшее время для смелых шагов. Выбирайте 16, 17, 20, 21, 22 и 23 октября. Ноябрь: для необычных, авангардных решений идеально подойдет 16 ноября. Для основательного, но не экстремального обновления — 12 и 23 ноября.

Стрижка + Окрашивание

Если состояние волос позволяет совместить две процедуры, осень дает для этого отличные возможности.

Лучшие даты для комплексного обновления: 21–24 сентября, 20, 22 и 23 октября.

21–24 сентября, 20, 22 и 23 октября. Важное предупреждение на ноябрь: астролог советует в последнем месяце осени воздержаться от сложных химических экспериментов, особенно если летом волосы уже подвергались осветлению. Впереди отопительный сезон, и дополнительная нагрузка на стержень волоса может привести к ломкости.

Глубокий уход и восстановление

Иногда лучший визит в салон — это не стрижка, а профессиональный уход.

Сентябрь: начало месяца идеально для удаления секущихся кончиков и лечения последствий летнего солнца.

начало месяца идеально для удаления секущихся кончиков и лечения последствий летнего солнца. Октябрь: акцент смещается на защиту длины и уход за кожей головы из-за ветров и первых головных уборов.

акцент смещается на защиту длины и уход за кожей головы из-за ветров и первых головных уборов. Ноябрь: время интенсивного питания и увлажнения для борьбы с электризацией и сухостью.

время интенсивного питания и увлажнения для борьбы с электризацией и сухостью. Лучшие «бьюти-дни» для ухода без стрижки: 6–7 сентября, 4 и 6 октября, 8–9 ноября.

СТОП-ДАТЫ: когда лучше остаться дома

Существуют дни, когда от любых манипуляций с длиной волос лучше воздержаться, иначе результат может разочаровать, а волосы потеряют жизненную силу.

Новолуния (11 сентября, 10 октября, 9 ноября): Это время обнуления и планирования. Энергия слишком слаба для стрижки. Записывайте идеи в блокнот, но ножницы в руки не берите.

Это время обнуления и планирования. Энергия слишком слаба для стрижки. Записывайте идеи в блокнот, но ножницы в руки не берите. Полнолуния (26 сентября, 26 октября, 24 ноября): Пик эмоциональной нестабильности. В эти дни категорически не рекомендуется делать то, что нельзя быстро исправить (например, кардинально менять длину или цвет). Обычная укладка или домашняя маска — ваш максимум.

Топ-5 универсальных дат осени 2026

Если нет времени изучать весь календарь, сохраните этот короткий список самых сильных дней: