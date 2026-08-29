Атака на Пензу 29 августа: выли сирены, ПВО сбила ракету

В ночь на субботу Пензенская область подверглась воздушной атаке. Силы противовоздушной обороны успешно отразили угрозу, уничтожив вражескую ракету на подлете к региону. В течение нескольких часов в области действовали режимы беспилотной и ракетной опасности.

Ситуация в регионе начала накаляться в 02:30 ночи, когда был введен режим беспилотной опасности и приведен в действие план «Ковёр».

В 04:35 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил режим «Ракетная опасность». По всей области завыли сирены, а жители получили экстренные предупреждения через СМС-рассылки, речевые оповещения и региональные телеканалы.

Спустя менее чем час, в 05:28, режим ракетной опасности был отменен. «Внимание! «Отбой ракетной опасности». Можно покидать укрытия и выходить на улицу», — сообщил глава региона.

Позже Олег Мельниченко раскрыл детали отражения атаки. По его словам, дежурные расчеты ПВО уничтожили ракету, летевшую в сторону региона, непосредственно на границе Пензенской области.

«Благодарю военнослужащих, стоящих на страже безопасности жителей Пензенской области. От их четкой профессиональной работы зависят жизнь и спокойствие мирных граждан», — подчеркнул губернатор.

Из-за угроз воздушной безопасности аэропорт Пензы был закрыт с 23:55 пятницы. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в субботу в 06:35 утра, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Губернатор напомнил жителям алгоритм действий при объявлении ракетной опасности:

Если вы в здании: отойдите от окон, не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице: немедленно зайдите в ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «Отбой».

Интерактивная карта укрытий Пензенской области доступна по ссылке: https://vk.cc/cO9AqX. Телефон экстренных служб — 112.