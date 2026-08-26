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Новости России

В Краснодаре число погибших детей при атаке БПЛА возросло до четырех

Анастасия Мериакри
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Увеличилось количество погибших детей в результате налета беспилотных летательных аппаратов на Краснодар в ночь на 24 августа. По последним официальным данным, число жертв достигло четырех человек.

Как сообщил глава города Краснодара Евгений Наумов, тело еще одного ребенка было обнаружено спасателями в ходе разборки завалов на территории частного детского центра, по которому пришелся удар.

«Пришло трагическое известие – количество детей, погибших в результате атаки БПЛА в ночь на 24 августа, увеличилось до четырёх. От всего сердца соболезную семье, пережившей эту невосполнимую утрату», — написал мэр. Он также добавил, что в медицинских учреждениях остаются пострадавшие дети и взрослые из этого центра, и врачи делают всё возможное для их восстановления.

Информацию о четвертой жертве подтвердила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, погибшей оказалась 14-летняя девочка.

«К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей. Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты», — отметила омбудсмен.

Напомним, что изначально сообщалось о гибели троих подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. В настоящее время в больницах остаются шестеро детей, получивших ранения средней тяжести, а также взрослые, находившиеся в момент атаки в детском центре. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что ситуация находится на особом контроле: она продолжает оставаться на постоянной связи с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяной Ковалевой и профильными службами для координации помощи пострадавшим и их семьям.

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