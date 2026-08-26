В рязанской квартире обнаружили сбежавшего королевского питона

В Рязани 25 августа специалисты экстренных служб отреагировали на заявку об обнаружении крупной змеи в жилом помещении и благополучно разрешили ситуацию.

Как сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева, днем к ним поступил вызов от жителей одного из многоквартирных домов. Сообщалось, что в квартиру проник королевский питон.

Прибывшие на место спасатели действовали максимально аккуратно, чтобы не навредить ни жильцам, ни самому животному. Пресмыкающееся было безопасно извлечено из помещения.

После извлечения змею поместили на временную передержку, где за ее состоянием наблюдали специалисты. Благодаря оперативному и активному распространению информации о находке, владелец экзотического питомца вскоре откликнулся.

В настоящее время королевский питон уже передан законному хозяину.