Опрос ВТБ: 55% россиян признались, что дети копят лучше них

Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ*, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте — на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 5% отдают средства родителям «под процент».

Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 35% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, столько же — требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 16% выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, треть родителей (36%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 22% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 14% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. По результатам опроса ВТБ можно сделать вывод,что для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.