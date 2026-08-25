«Р-Энергия» запустила онлайн-сервис для отслеживания плановой замены счетчиков

Жители Рязани могут оперативно узнать о плановой замене приборов учета электроэнергии на обновленном сайте компании «Р-Энергия». Теперь график выездов сотрудников для установки новых счетчиков доступен онлайн в несколько кликов.

Информация размещена в разделе «Населению» — «Электроснабжение» — «Плановые выезды по ИПУ» на сайте. Чтобы узнать о мероприятиях по своему адресу, достаточно ввести номер лицевого счета в специальную форму .

Если номер лицевого счета неизвестен, необходимо пройти авторизацию на сайте — после этого все сведения по адресу станут доступны.