В Рязанской области беременные студентки смогут пользоваться бесплатным социальным такси

В Рязанской области будущие мамы, обучающиеся в региональных колледжах, техникумах и вузах, могут воспользоваться бесплатной услугой социального такси. Инициатива реализуется в рамках регионального стандарта поддержки студенческих семей в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Социальное такси поможет беременным студенткам добраться до учреждений, посещение которых необходимо в период ожидания ребёнка. В перечень доступных направлений вошли: многофункциональные семейные центры, медицинские организации (поликлиники, женские консультации, больницы), почтовые отделения, спортивно-оздоровительные центры, отделения социальной защиты населения, нотариальные конторы

Для заказа социального такси необходимо подать заявку не позднее, чем за один рабочий день до планируемой поездки. Сделать это можно двумя способами: через колл-центр «Центра социального развития» по телефону: +7 (4912) 212-730 или через портал «Открытый регион 62».

При оформлении заявки потребуется предоставить два документа: документ, подтверждающий обучение в образовательной организации и справку о беременности.

Региональный стандарт поддержки студенческих семей предусматривает не только транспортную помощь, но и целый ряд других мер: патронаж молодых семей, денежные выплаты, индивидуальный план обучения с учётом семейных обстоятельств, семейные комнаты в студенческих общежитиях, школа будущих родителей.