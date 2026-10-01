Мэрия рассказала рязанцам, как преобразовать площадь Новаторов 

Представители администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на сообщение о состоянии площади Новаторов.

Рязанка попросила главу региона обратить внимание на площадь.

«Хотелось бы видеть на этом месте зелёный сквер для отдыха жителей близлежащих домов, а не только торговую субботнюю площадку. Деревьев мало, летом скамейки под палящим солнцем, бурьян в рост человека скосили только в конце лета», — написала пользовательница Сети.

В мэрии ответили, что состояние городских пространств зависит не только от чиновников, но и от самих жителей города.

«Местные инициативы — это один из вариантов решения вопроса по благоустройству этого участка, — говорится в сообщении. — Мы всегда готовы поддержать предложения жителей. По этой программе можно обустроить парк или сквер. За подробной консультацией по порядку участия в программе можно обратиться в отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления по тел: 29-48-16».