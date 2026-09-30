В Госдуме готовы ввести права и запретить электросамокаты детям 

В Госдуме и Следственном комитете обсуждают новые ограничения для электросамокатов.

В Совете Федерации на круглом столе прозвучало предложение запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. С инициативой согласилась депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что электросамокаты сегодня нельзя считать безопасным видом транспорта, и статистика подтверждает риски: немало детей уже пострадали при их использовании.

По мнению Останиной, любые средства, угрожающие жизни и здоровью детей, должны быть ограничены. Депутат отметила, что электросамокат — это полноценное транспортное средство, поэтому управлять им должны люди с опытом и практикой. Она не исключает введения запрета для несовершеннолетних, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму.

«Все, что представляет собой опасность, должно быть регулируемо — вплоть до получения прав на вождение электросамоката. Ведь это действительно самостоятельное транспортное средство. Если Следственный комитет сделал такой вывод и вопрос обсуждали в Совете Федерации, то Госдума внимательно относится к этим инициативам. Полагаю, уже есть наработанные законодательные нормы — и Дума рассмотрит их в первоочередном порядке», — заявила Останина.

Кроме возрастного ограничения, прорабатывается и ещё одна мера. Старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин сообщил, что ведомство рассматривает возможность полностью запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам, чтобы повысить безопасность для пешеходов.