Поезда Москва — Самара и Москва — Тольятти задержались из-за «внешнего вмешательства»

На перегоне Рачейка — Балашейка в Куйбышевской железной дороге повредили электровоз и вагон поезда Москва — Тольятти из-за внешнего вмешательства. Движение восстановили за два с половиной часа.

Инцидент произошёл 25 сентября в 06:03 по московскому времени на участке Новообразцовое — Инза. По данным РЖД, из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва — Тольятти.

Сход поезда с рельсов не произошёл. По предварительной информации, травмы получил машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

Движение на перегоне восстановили в 08:29 — то есть меньше чем через два с половиной часа после происшествия. Сейчас поезда идут по маршрутам с отклонением от графика: №66 Москва — Тольятти задерживается на 2 часа 59 минут, №16 Москва — Самара — на 3 часа 5 минут, №10 Москва — Самара — на 2 часа 18 минут, №14 Москва — Челябинск — на 17 минут.

В РЖД заявили, что принимают все необходимые меры, чтобы вернуть поезда в график.