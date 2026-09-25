В Рязани 43-летний мужчина грозил зарезать «розочкой» 60-летнюю сожительницу 

В Рязани полиция задержала мужчину, учинившего опасную ссору. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району города Рязани обратилась 60-летняя женщина с сообщением, что дома сожитель угрожает зарезать ее разбитой бутылкой. Она убежала и боится возвращаться в квартиру.

Участковые уполномоченные полиции незамедлительно выехали на адрес, установили, что к противоправным действиям причастен 43-летний рязанец, задержали его и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По предварительной информации, 60-летняя рязанка и 43-летний мужчина уже несколько лет живут вместе. В последнее время рязанец злоупотребляет спиртным. Женщина неоднократно возмущалась его появлением в нетрезвом виде и высказывала недовольства по этому поводу. Однако мужчина не реагировал на ее замечания. В очередной раз он пришел домой в состоянии опьянения, супруга вновь попыталась его вразумить.

Мужчина разозлился, потребовал прекратить воспитывать его, схватил подвернувшуюся под руку пустую бутылку, разбил ее и пригрозил убить, если женщина не замолчит. Испугавшись, потерпевшая выбежала из квартиры и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала конфликт.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.