Комика Реву назначили на пост замминистра обороны Украины

Кабинет министров Украины назначил Алексея Реву заместителем министра обороны. Он будет курировать цифровую трансформацию ведомства. Об этом сообщает «Газета.ру».

До назначения на госдолжность Рева был известен как участник юмористических проектов. В 2015 году он победил в шоу «Рассмеши комика», а затем вошёл в состав труппы «Мамахохотала». С 2022 года, как указывают опубликованные данные, он служил в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области — эти учреждения занимаются мобилизацией и учётом военнообязанных.

Как именно новый замминистра будет выстраивать работу по цифровизации ведомства, пока не уточняется. Подробности о его задачах и первых шагах на новой должности могут появиться в ближайшее время.