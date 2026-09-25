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Политика

Комика Реву назначили на пост замминистра обороны Украины

Алексей Самохин
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Кабинет министров Украины назначил Алексея Реву заместителем министра обороны. Он будет курировать цифровую трансформацию ведомства. Об этом сообщает «Газета.ру»

До назначения на госдолжность Рева был известен как участник юмористических проектов. В 2015 году он победил в шоу «Рассмеши комика», а затем вошёл в состав труппы «Мамахохотала». С 2022 года, как указывают опубликованные данные, он служил в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области — эти учреждения занимаются мобилизацией и учётом военнообязанных.

Как именно новый замминистра будет выстраивать работу по цифровизации ведомства, пока не уточняется. Подробности о его задачах и первых шагах на новой должности могут появиться в ближайшее время.

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