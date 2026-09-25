Семья Усольцевых пропала год назад: что известно сейчас

Год назад Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы исчезли в тайге Красноярского края. Семья отправилась от турбазы «Геосфера» к скале Буратинка и с тех пор не выходила на связь.

27 сентября 2025 года Усольцевы приехали в поселок Кутурчин. На следующий день они оставили автомобиль возле базы и отправились в лес вместе с собакой. Изначально семья собиралась идти в составе туристической группы, но поход отменили из-за ухудшения погоды.

Усольцевы решили пройти маршрут самостоятельно. По плану прогулка должна была занять около трех часов. После ухода в сторону Буратинки их больше никто не видел.

Следствие основной версией называет несчастный случай. При этом за время поисков не удалось обнаружить семью или следы, которые позволили бы установить, что именно произошло в тайге.

Исчезновение Усольцевых обсуждали и в связи с возможным нападением диких животных.

Обстановка в Красноярском крае за последний год стала сложнее и для туристов. По словам красноярского гида Алексея Исиченко, путешественники продолжают приезжать в район Кутурчинского Белогорья, но из-за участившихся встреч с медведями людей стало меньше.

В сентябре 2026 года в регионе произошло несколько смертельных нападений. Хищники атаковали людей в разных районах края, в том числе возле населенных пунктов и в лесных массивах.

В Енисейском округе после серии происшествий 11 сентября ввели режим повышенной готовности. Территории патрулировали охотники и сотрудники полиции. Местные власти связывали активность медведей с нехваткой природного корма, в том числе ягод и кедровых орехов.

Только в Енисейском округе за сентябрь ликвидировали 73 медведя. Власти края ранее сообщали о многочисленных случаях выхода хищников к населенным пунктам.

Тем временем поиски Усольцевых так и не привели к разгадке их исчезновения. Помимо версии о несчастном случае, обсуждались нападение животных, возможный криминальный след и добровольный уход семьи.

Год спустя точных данных о судьбе Сергея, Ирины и Арины Усольцевых по-прежнему нет. Их исчезновение остается нераскрытым.