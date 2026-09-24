Колесник высказался о мобилизации в России

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал слухи о мобилизации частью информационной войны против России. Член комитета по обороне прокомментировал ситуацию «Ленте.ру».

По словам Колесника, тему до сих пор пытаются раскрутить на сайтах иноагентов и других зарубежных ресурсах. Эффекта это почти не даёт: аудитория к сюжету охладела, считает депутат.

«Это такая заезженная пластинка, которая уже, собственно, никого не интересует. Все было сказано, уже все точки расставлены», — сказал он.

Официальную позицию озвучили раньше. 18 сентября в Кремле опровергли слухи о мобилизации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов призывать 300 тысяч человек до конца 2026 года.

Колесник добавил, что страна продолжает работать и поддерживать военнослужащих. Бойцам он пожелал победы и скорого возвращения домой.

«Победы им, удачи и скорого возвращения домой после победы», — заключил депутат.

Единственная официальная позиция по теме звучит так: мобилизация не планируется.