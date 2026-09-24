Изображение от nikitabuida на Freepik
Политика

Колесник высказался о мобилизации в России

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал слухи о мобилизации частью информационной войны против России. Член комитета по обороне прокомментировал ситуацию «Ленте.ру».

По словам Колесника, тему до сих пор пытаются раскрутить на сайтах иноагентов и других зарубежных ресурсах. Эффекта это почти не даёт: аудитория к сюжету охладела, считает депутат.

«Это такая заезженная пластинка, которая уже, собственно, никого не интересует. Все было сказано, уже все точки расставлены», — сказал он.

Официальную позицию озвучили раньше. 18 сентября в Кремле опровергли слухи о мобилизации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов призывать 300 тысяч человек до конца 2026 года.

Колесник добавил, что страна продолжает работать и поддерживать военнослужащих. Бойцам он пожелал победы и скорого возвращения домой. 

«Победы им, удачи и скорого возвращения домой после победы», — заключил депутат.

Единственная официальная позиция по теме звучит так: мобилизация не планируется. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани открыли зарядку для электромобилей на 150 кВт, первые 40 минут бесплатно
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Темы
Транспорт и дороги

В Рязани открыли зарядку для электромобилей на 150 кВт, первые 40 минут бесплатно

Мощность комплекса 150 кВт, выходное напряжение доходит до 1000 В. Большинство электромобилей она заряжает до 80% за 20–30 минут.
Общество

Рязанцы выберут деревни, куда в 2027 году придёт мобильный интернет

Голосование проходит в рамках федеральной программы Минцифры «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Новости России

Уфологи рассказали о красных НЛО в небе над Угличем

Красные НЛО обычно являются большой редкостью. Если такие объекты проникают из другого пространства, то сначала они как будто прожигают его
Политика

Минобороны раскрыло цели ударов по Одесской области

По данным ведомства, целями атак стали логистические и складские терминалы, а также морские суда, перевозящие военные грузы для нужд ВСУ.
Политика

В Совфеде заявили о позитивном сдвиге в переговорах по Украине

Сенатор обратил внимание на то, что сами украинцы всё активнее обдумывают сложившуюся ситуацию. При этом, по словам Карасина, положение осложняется полным контролем над происходящим со стороны западноевропейского военно‑политического сообщества и НАТО.
Общество

В России предложили изменить правила начала отопительного сезона

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС высказался за корректировку действующих правил начала отопительного сезона. По его мнению, подавать тепло в жилые дома и социальные объекты следует при среднесуточной температуре в диапазоне 10–11 градусов тепла
Новости кино и ТВ

Друг Соседова рассказал о самом важном человеке в жизни критика

По словам артиста, Соседов буквально жил ради неё и не переставал восхищаться её внутренней силой и стойкостью
Общество

В Рязани на десятках улиц сегодня вечером отключат электричество на 10–20 минут

С 22:00 специалисты ПАО «Россети Центр и Приволжье» приступят к плановым работам по ремонту электросетевого хозяйства.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье