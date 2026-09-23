Певица Вика Цыганова высказалась о новом статусе Дудя*

Певица Виктория Цыганова назвала справедливым решение Росфинмониторинга внести блогера Юрия Дудя* в перечень террористов и экстремистов. Она рассказала об этом изданию «Абзац».

Ранее стало известно, что ведомство включило Дудя* в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Обновлённые данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее блогер был признан иноагентом.

Цыганова считает, что журналист сознательно встал на сторону врагов России ради денег. По её словам, общество давно ждало от контролирующих органов жёстких мер в отношении тех, кто выступает против интересов страны во время специальной военной операции.

«Давно надо было заняться и очистить нашу Родину от подобных кадров», заявила певица. Она уверена, что Дудь* поливает грязью президента и народ, а ничего конструктивного не делает. По её мнению, если бы он любил страну, то хотя бы был вместе с народом.

Работу блогера Цыганова оценила резко. «Я не считаю его талантливым журналистом», сказала она. По её версии, Дудь* всегда собирал сплетни и «желтуху», а смыслы, ценности и будущее страны его никогда не волновали.

*Признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ.