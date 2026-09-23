Глава администрации Рязани поздравил Героя Труда Георгия Свида с юбилеем

Глава администрации Рязани Борис Ясинский поздравил с юбилеем Героя Труда России Георгия Свида. Он руководит сельхозпредприятием «Авангард» и возглавляет комитет по сельскому хозяйству в Рязанской областной Думе.

«Сегодня юбилей очень уважаемого человека, которым гордится вся Рязанская область», написал Ясинский. По его словам, всю жизнь Свид посвятил сельскому хозяйству и знает в нём каждую профессию, от механизатора до селекционера. За годы управления хозяйством он освоил работу руководителя, финансиста и строителя.

«Авангард» под началом Свида развивается больше 45 лет. Начинал он тогда, когда в поля ещё не вышла современная техника, а большинство сельских дорог были без асфальта. В сложные 90-е Свиду удалось сохранить предприятие и вывести его в лидеры. Сегодня «Авангард» входит в число лучших сельхозпредприятий области.

В прошлом году президент России присвоил Георгию Семёновичу звание Героя Труда РФ. Ясинский назвал это решение заслуженным.

Опыт Свида востребован и в областной Думе, где он занимается аграрными вопросами. Глава города отметил, что его поддержку чувствуют дети, молодёжь и пожилые люди. Кроме того, Свид помогает развивать спорт и рязанскую культуру.

Ясинский пожелал юбиляру сил, крепкого здоровья, добра и семейного благополучия. Он также добавил, что ценит возможность работать с ним в одной команде.