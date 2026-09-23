Власть и политика

Глава администрации Рязани поздравил Героя Труда Георгия Свида с юбилеем

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава администрации Рязани Борис Ясинский поздравил с юбилеем Героя Труда России Георгия Свида. Он руководит сельхозпредприятием «Авангард» и возглавляет комитет по сельскому хозяйству в Рязанской областной Думе.

«Сегодня юбилей очень уважаемого человека, которым гордится вся Рязанская область», написал Ясинский. По его словам, всю жизнь Свид посвятил сельскому хозяйству и знает в нём каждую профессию, от механизатора до селекционера. За годы управления хозяйством он освоил работу руководителя, финансиста и строителя.

«Авангард» под началом Свида развивается больше 45 лет. Начинал он тогда, когда в поля ещё не вышла современная техника, а большинство сельских дорог были без асфальта. В сложные 90-е Свиду удалось сохранить предприятие и вывести его в лидеры. Сегодня «Авангард» входит в число лучших сельхозпредприятий области.

В прошлом году президент России присвоил Георгию Семёновичу звание Героя Труда РФ. Ясинский назвал это решение заслуженным.

Опыт Свида востребован и в областной Думе, где он занимается аграрными вопросами. Глава города отметил, что его поддержку чувствуют дети, молодёжь и пожилые люди. Кроме того, Свид помогает развивать спорт и рязанскую культуру.

Ясинский пожелал юбиляру сил, крепкого здоровья, добра и семейного благополучия. Он также добавил, что ценит возможность работать с ним в одной команде. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Газ в Рязанской области подорожает с 1 октября
Следующая статья
«Перегретое за лето» Чёрное море изменит погоду в Рязани

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Чем занимается немецкая компания, почему ее производство оказалось под ударом и что это значит для украинского автопрома — коротко о главном.
Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Военные потребовали признать журналиста террористом после интервью с лидером запрещённого формирования. Что решил Росфинмониторинг.
Темы
Политика

Певица Вика Цыганова высказалась о новом статусе Дудя*

По её словам, общество давно ждало от контролирующих органов жёстких мер в отношении тех, кто выступает против интересов страны во время специальной военной операции.
Транспорт и дороги

Рязанцы пожаловались губернатору на сбои в «Умном транспорте», в администрации ответили

Жительница Рязани Галина Грушина пожаловалась губернатору Павлу Малкову на то, что не работает мобильное оповещение о движении автобусов. Под её комментарием ответила администрация города: на маршрут № 58 сейчас выходят всего четыре автобуса.
Погода

«Перегретое за лето» Чёрное море изменит погоду в Рязани

Ливни, +26°С на востоке и резкое похолодание к выходным. Что происходит с погодой и при чём тут море.
Общество

Газ в Рязанской области подорожает с 1 октября

Комиссия утвердила цены на газ для населения. Для плиты, колонки и отопления они разные. Смотрим, какая цена у вашего дома.
Общество

С 1 октября изменятся правила возврата товаров на WB, «Озоне» и других маркетплейсах

Через несколько дней вступает в силу закон, который расширяет права покупателей при возврате товаров надлежащего качества. 
Политика

Киев атакуют беспилотники: повреждены вокзал и дата-центры, пропал интернет

БПЛА повредили дата-центры провайдеров UTELS и «Паутина». Рассказываем, что ещё пострадало в столице Украины.
Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Военные потребовали признать журналиста террористом после интервью с лидером запрещённого формирования. Что решил Росфинмониторинг.
Культура и события

На Старой Рязани нашли десять захоронений с украшениями

Рязанские археологи подвели итоги сезона: редкие монеты, женские украшения и следы средневековой торговли между городами княжества.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье