Фото: vk.ru/ryazankreml
Культура и события

На Старой Рязани нашли десять захоронений с украшениями

Алексей Самохин
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Рязанские археологи подвели итоги полевого сезона 2026 года: три экспедиции обнаружили десять захоронений с украшениями в Старой Рязани, редкие монеты в кремле Переяславля Рязанского и следы торговых связей в древнем Глебове. Итоги представили 22 сентября на пресс-конференции в РГУ имени Есенина.

Старорязанскую экспедицию возглавлял Игорь Стрикалов. Учёные исследовали первую столицу Рязанского княжества, один из крупнейших древнерусских городов. Впервые на городище применили современные бесконтактные методы поиска, с их помощью точно определили расположение фундамента Успенского собора.

Параллельно специалисты вернулись к «Усадьбе воеводы», которую нашли ещё в 60-х годах прошлого века. Главным результатом сезона стала расчистка десяти захоронений, в них обнаружили богатый набор женских украшений.

Вторая экспедиция под руководством Павла Киреева работала на Введенском раскопе в кремле Переяславля Рязанского, нынешней Рязани. В XIV веке город стал второй столицей княжества. Археологи исследовали культурный слой конца XIV, начала XV века и нашли множество предметов из кости, керамики, дерева, бересты, кожи, стекла и цветного металла.

Отдельно исследователи выделили монеты, их нашли впервые за последние двадцать лет работы экспедиции. К раскопкам подключились и рязанские школьники, они попробовали себя в деле в рамках Полевой школы юного археолога.

Третья экспедиция, Вожская, под руководством Дмитрия Иванова изучала территорию древнего города Глебова. Он упоминается в летописи лишь однажды, а его остатки находятся на окраине современного села Глебово-Городище в Рыбновском районе.

Археологи нашли изделия из железа: ножи, гвозди, шило, а также фрагменты стеклянных браслетов. Особый интерес представляют кости осетровых рыб, они свидетельствуют о внутренних торговых связях между рязанскими городами.

По словам организаторов, собранные за сезон материалы существенно расширили знания о планировке, домостроительстве, быте, культуре и ремёслах трёх средневековых рязанских городов. Результаты раскопок продолжат изучать специалисты музея-заповедника, а часть находок в перспективе может пополнить музейные экспозиции.

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