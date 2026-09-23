Автоэксперт назвал машины, которые не подорожают после роста утильсбора

Повышение утилизационного сбора подстегнёт цены на подержанные машины в хорошем состоянии, а вот старые автомобили с большим пробегом дорожать не будут. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, рынок б/у авто отреагирует на изменения избирательно. Машины с приличным годом выпуска и адекватным пробегом подорожают вслед за новыми автомобилями, между этими сегментами всегда работает прямая зависимость. А вот старые машины с большим пробегом, которые фактически доживают свой век, в цене расти не будут.

Отдельно Хайцеэр выделил сегмент качественных подержанных машин с небольшим пробегом. Он ожидает, что спрос здесь скорректируется в сторону повышения ещё до вступления новых тарифов в силу. Эксперт допустил ажиотажный спрос: часть покупателей постарается закрыть сделку, пока старые цены ещё действуют.

Рост утильсбора затронет и локализованную продукцию, а также автомобили АвтоВАЗа, которые выпускаются в России. Подорожают и машины, ввезённые по параллельному импорту, за проверенное годами качество покупателям придётся заплатить больше.

«Ровно на ту сумму, на которую вырастет цена, машины станут недоступнее», — отметил Хайцеэр.

Он добавил, что подобные изменения тарифов почти всегда провоцируют всплеск покупательской активности. Люди спешат оформить сделку до вступления новых правил в силу, и это подстёгивает общие продажи на рынке.

Для рязанцев это значит одно: если присматриваетесь к свежему автомобилю с пробегом, решение стоит принимать быстрее. После повышения утильсбора машины в хорошем состоянии станут дороже, а вот совсем старые варианты изменения могут почти не затронуть.