За всю свою историю Россия пережила немало войн и нашествий. Постоянная угроза с востока и запада научила народ искать знаки грядущих бед в окружающем мире. Так появились приметы, которые, по поверьям, предвещали войну. Какие именно явления считались предвестниками и актуальны ли они сегодня? Несколько лет назад суеверия на эту тему вспоминали журналисты Лайф.ру.

«Много грибов — много гробов»

Огромный урожай грибов на Руси по народным приметам предвещал большую войну. Причём это должен был быть не просто урожайный на грибы год, а такой, когда грибов хоть косой коси.

По воспоминаниям московского помещика Глинки, 1811 год был необычайно богат на белые грибы и рыжики. Крестьяне забивали бочки солёными грибами, а амбары — сушёными. Это спасло их от голода: когда французские солдаты грабили крестьян, грибы не трогали — не знали, что это такое.

А вот 1812 год богат на грибы не был. В лесах росли одни шампиньоны — «пустой гриб» для крестьянина.

1940 и 1941 годы тоже отличились большим урожаем боровиков. Росли они по стерне, после убранной ржи. Многие бабушки позже рассказывали, что грибов было хоть косой коси, росли там, где никогда не было, целыми полянами и дорожками. Именно тогда вспомнили о примете: «Много грибов — много гробов».

Микологи зачастую смеются над такими приметами. Но старожилы, на своём опыте пережившие страшные «грибные» годы, считают грибы мистическими организмами и не исключают связи.

2026 год по-настоящему грибным так и не стал, хотя большой урожай грибов кое-где всё же наблюдался. Например, лето 2026 года уже окрестили в Рязанской области «лисичковым безумием».

Перед войной рождаются мальчики

Действительно, многие женщины в СССР вспоминали: прямо перед Великой Отечественной войной в роддомах на свет появлялись в основном мальчики. В небольших сельских роддомах за день могло не появиться ни одной девочки. Роженицы удивлялись, а опытные акушерки качали головами — не к добру.

Если брать актуальную федеральную статистику, по данным за 2025 год, в России мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% от общего числа новорождённых, мальчики, 49%, девочки. Сильного перекоса в сторону мальчиков не наблюдается.

В небе появляются кометы

Известно, что перед Отечественной войной 1812 года на небе появилась комета. Крестьяне называли её «волосатой звездой» — комета имела огромный, мохнатый хвост. Не обошёл это явление своим вниманием даже писатель Лев Толстой в романе «Война и мир».

В 1941 году, перед нападением гитлеровской Германии, жители СССР могли невооружённым глазом наблюдать сразу три кометы. В январе, в феврале и в июне.

Нашествие змей и волков

В деревнях в советское время старухи рассказывали: приметой, указывающей на близкую войну, было нашествие змей. В Сибири старожилы качали головами: «Змей было страсть много! Ползли в деревню с гор и из леса.

Ещё одной приметой военного времени было появление огромной популяции волков. Они нападали зимой на одиноких путников и, ничего не боясь, заходили в деревни и крупные посёлки.

Про змей и волков в 2026 году сказать сложно — открытых данных мало. Но нападения медведей на людей в 2026 году участились. В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности после серии нападений медведей на людей. По данным прокуратуры, в регионе от нападений медведей погибли шесть человек. С начала сентября зафиксировано не менее ста сообщений о появлении медведей в населённых пунктах и рядом с ними. Всего за 2026 год в России от нападений медведей погибли 17 человек. В Томской области медведь загрыз двух мужчин, которые искали пропавшую корову. В Красноярском крае 39-летний вальщик леса погиб от нападения медведя, когда ночью охранял технику.

Массовая гибель птиц

Ещё одной верной приметой после Великой Отечественной войны стали считать массовую гибель птиц, которая случилась в 1941 году в Ленинграде. По мистическому стечению обстоятельств орнитологи объясняли её тем, что птицам не хватало корма — популяция насекомых резко сократилась. Словно природа сама предупреждала город о грядущем голоде.

В 2026 году сообщения о массовой гибели птиц приходят из разных регионов России. Но подобная ситуация наблюдалась и в другие годы.

Приметы — это часть народной культуры, дань памяти предкам и их наблюдениям. Но строить жизнь на предчувствиях и суевериях не стоит. Будущее зависит от реальных дел, решений и поступков людей. Сегодня у нас есть доступ к проверенной информации, науке и здравому смыслу. Ориентироваться нужно на них, а не на домыслы. И тогда любая тревога останется лишь поводом задуматься, а не причиной для паники.