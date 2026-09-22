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Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Анастасия Мериакри
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В среду, 23 сентября, звезды советуют отпустить мелкие обиды, прислушаться к сигналам собственного тела и довериться интуиции в рабочих вопросах. Для многих знаков этот день станет переломным моментом, когда накопленные задачи наконец-то сдвинутся с мертвой точки, а в личной жизни воцарится гармония.

Овен

Чтобы сохранить внутренний покой, постарайтесь не зацикливаться на незначительных деталях, даже если они кажутся вам обоснованными. Сегодня важно видеть общую картину и не позволять мелочам разрушать гармонию дома или в коллективе.

Здоровье: Уделите внимание пищеварению. Включите в рацион кисломолочные продукты и хлеб на закваске, следите за уровнем белка для профилактики анемии. Избегайте жареного, добавьте в блюда чеснок и позаботьтесь о восполнении витаминов А и С.

Любовь: Вокруг вас могут возникать воспоминания о прошлых романах. Не сожалейте о недосказанном: примите тот факт, что некоторые вещи уже нельзя изменить, и просто отпустите их.

Карьера: Ваша уверенность и креативность на высоте. Доверяйте своим инстинктам, даже если возникают сомнения, и направляйте свою мощную энергию на решение сложных задач.

Лев

В отношениях может возникнуть легкая напряженность. Стремитесь к миру, выслушайте другую сторону, но не позволяйте собой манипулировать. На работе вас может ждать важная встреча с клиентом: проявите инициативу и проворство.

Здоровье: Если вы чувствуете прилив высокомерия или раздражения, не тратьте эту энергию на споры. Лучше направьте ее в фитнес или активную тренировку, чтобы избежать конфликтов, которые могут плохо сказаться на самочувствии.

Любовь: Вы можете испытывать желание защитить своих близких, оказывая им тихую поддержку. Позвольте себе быть нежнее, отбросьте старые чувства вины и примите удовольствие как часть вашего эмоционального роста.

Финансы: Вас ждет приятный сюрприз в виде возврата части утраченных средств. Это облегчит текущие обязательства, но распорядитесь деньгами мудро и обязательно отложите часть в сбережения.

Стрелец

День подарит неожиданные и исключительно приятные события. Долгожданные дела сдвинутся с места, а усилия, которые казались напрасными, наконец принесут плоды. Вечер идеально провести в кругу семьи или друзей.

Здоровье: Эмоциональные качели могут повысить чувствительность к молочным продуктам. Поддержите организм травяными чаями (ромашка, розмарин) и лимонной водой для улучшения пищеварения.

Любовь: Прекрасное время для романтики. Запланируйте интимный или экстравагантный жест для партнера. Если вы задумываетесь о расширении семьи, сейчас благоприятный период для таких решений.

Карьера: Если дела идут не по плану, сохраняйте терпение. Не вступайте в открытые конфликты с менее талантливыми, но более влиятельными коллегами – это только навредит вашему прогрессу.

Телец

Совет старшего коллеги или наставника даст вам пищу для размышлений. Ваши навыки планирования сегодня сослужат отличную службу. Сохраняйте выдержку, и дела пойдут как по маслу.

Здоровье: Вам необходимо больше гибкости не только в мыслях, но и в теле. Найдите время для полноценного отдыха, чтобы избежать напряжения.

Любовь: Возможно, вам придется пойти на конструктивный спор с партнером ради его же блага. Не перегибайте палку, чтобы не потерять значимость. К концу дня напряжение спадет, и партнер будет уважать вас еще больше.

Карьера: Ваш успех строится на гармоничном союзе интуиции и ясного ума. Эмпатия поможет найти общий язык с кем угодно, а ваши идеи приведут к взвешенным и важным решениям.

Дева

Отличный день, чтобы наконец-то закрыть давние «хвосты». Усердный труд, особенно физический, принесет не только моральное удовлетворение, но и социальное или финансовое вознаграждение.

Здоровье: Если вы привыкли к сидячему образу жизни, пора это менять. Начните восстанавливать выносливость, так как впереди могут быть физические нагрузки. Пересмотрите рацион: нездоровая еда лишь усугубляет ваш скрытый стресс.

Любовь: Звезды благоволят семейному единению. Расскажите близким о своих чувствах и планах, устройте маленький семейный праздник. Ваша забота будет высоко оценена.

Карьера: Вы можете получить заманчивое предложение о работе, но оно потребует переезда. Тщательно взвесьте все «за» и «против», учитывая интересы вашей семьи, прежде чем давать согласие.

Козерог

Ваш сильный дух не позволит никому управлять вами, и это прекрасно. Постарайтесь разбавить свою черно-белую жизнь трудоголика яркими красками, например, организовав короткую поездку с коллегами.

Здоровье: Перепады настроения и риск анемии могут снизить энергию. Сосредоточьтесь на сбалансированном питании и умеренных физических нагрузках, чтобы справиться с нагрузкой на почки и предотвратить отеки.

Любовь: Игривость и эксперименты пойдут отношениям на пользу. Адаптивность поможет сохранить близость, а внимание к неуверенности партнера укрепит доверие между вами.

Карьера: Вы будете действовать с эмоциональным пониманием и смелостью. Глубокие чувства могут питать ваше воображение, но важно оставаться реалистом и избегать неоправданных финансовых рисков.

Близнецы

Поддержка семьи станет вашим главным ресурсом сегодня. Благоприятная атмосфера дома даст вам силы для свершений в других сферах. Улыбайтесь даже в трудных ситуациях: ваш позитивный настрой – ключ к успеху.

Здоровье: Вы находитесь на пике физической формы. Это идеальный день для активного отдыха или спортивных соревнований, которые принесут вам душевный подъем.

Любовь: Ваше обаяние и искренность позволяют легко делиться чувствами. Беззаботный смех и общее воображение укрепляют связь, делая отношения стабильными и страстными.

Карьера: Трудовая жизнь принесет радость и станет трамплином для новых начинаний. Творческая энергия бьет ключом, открывая многообещающие возможности для завершения старых проектов.

Весы

Главный ключ к вашему прогрессу сегодня – умение отпускать прошлое. Извлеките из него урок, но не тащите этот груз дальше. Это позволит сделать гигантский скачок в решении застарелых проблем.

Здоровье: Используйте силу разума для преодоления физических недомоганий. Ваше психическое благополучие напрямую влияет на тело, и у вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы справиться с любыми препятствиями.

Любовь: Вы можете искать любовь слишком далеко, не замечая, что она рядом. Тот, кто был вашим близким другом, может питать к вам романтические чувства, но боится признаться. Проведите с ним время, и вы найдете путь к его сердцу.

Карьера: Эмоциональные конфликты могут создать напряженность, особенно с коллегами-женщинами. Сохраняйте фокус на задачах, чтобы внезапная смена интересов не сбила вас с пути.

Водолей

Сегодня важно проанализировать корни некоторых прошлых неудач, которые могли пошатнуть вашу репутацию. Будьте сдержанны и осторожны в действиях, чтобы недоброжелатели не помешали вашим планам.

Здоровье: Вы будете наслаждаться тяжелой физической работой и покажете отличные результаты в спорте. Главное – не переусердствовать и регулировать рацион, чтобы избежать истощения.

Любовь: Ваша природная теплота притягивает людей. Спокойная сосредоточенность углубляет чувства, а всплеск спонтанности добавляет энтузиазма и укрепляет физическую близость.

Карьера: В рабочий процесс вливается энергия сотрудничества и эмпатии. Сосредоточьтесь на деталях, но избегайте поспешных, импульсивных решений, которые могут привести к преувеличениям.

Рак

Вы обладаете даром предвидения и отличными коммуникативными навыками. Смело идите к своим целям, но воздержитесь от конфликтов с людьми, которые только и ждут вашего промаха.

Здоровье: Следите за водно-солевым балансом и уровнем калия. Уход за зубами, диета с низким содержанием сахара и прием витамина Е помогут поддерживать организм в тонусе.

Любовь: Мелкие проблемы, которые вы откладывали, накопились и теперь кажутся огромными. Не запутывайтесь: откровенный разговор с партнером с глазу на глаз поможет развеять туман и вернуть комфорт в отношения.

Карьера: Смена планетарных фаз дает вам свежий прилив бодрости. Вы готовы сворачивать горы и делаете это с улыбкой, но не забывайте, что в здоровом теле – здоровый дух.

Скорпион

Свежая энергия ворвется в вашу жизнь, упрощая решение семейных и карьерных вопросов. Двойственные чувства исчезнут, уступив место беспрецедентной уверенности в себе и своих близких.

Здоровье: Проблемы с пищеварением сегодня имеют психосоматическую природу и вызваны тревогой. Вместо смены диеты лучше займитесь дыхательными практиками и техниками снятия стресса.

Любовь: День будет наполнен бескорыстной поддержкой. Вы будете гибки и не станете проявлять собственничество. Ваше острое чувство меры поможет с достоинством выходить из любых сложных ситуаций.

Карьера: Ваш детальный подход к работе окупится. Будьте честны и избегайте манипуляций: качество вашего труда скажет о вас больше, чем его количество, и поможет выйти сухим из воды в спорной ситуации.

Рыбы

День требует смелости, и удача на вашей стороне. Это отличное время для инвестиций и важных шагов навстречу новой любви. Однако не забывайте о базовой осторожности в вопросах здоровья.

Здоровье: Эмоциональная чувствительность может провоцировать переедание. Следите за кровообращением (риск отеков и варикоза), употребляйте чеснок для защиты артерий и берегитесь простуд.

Любовь: Личная жизнь будет насыщенной и полной приключений. Честное общение и непринужденная атмосфера способствуют созданию особых, запоминающихся моментов, которые только укрепят вашу связь.

Карьера: Вы полны энтузиазма по поводу новых проектов и обучения. Доброжелательное общение делает командную работу продуктивной, помогая вам строить прочные связи для достижения целей.

По материалам «МОЁ! Online»

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