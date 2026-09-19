Веру людей в гороскопы объяснили эффектом Барнума

Гороскопы могут казаться точными из-за особенностей работы человеческой психики. Люди склонны замечать совпадения, искать закономерности и принимать общие описания личности за точный портрет себя, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Соня Старцева.

Один из механизмов, который объясняет доверие к гороскопам, называется эффектом Барнума. Человек воспринимает достаточно универсальные фразы вроде «вы чувствительный человек» или «иногда скрываете эмоции» как описание именно своей личности.

Еще один фактор, по словам специалиста, — подтверждающее смещение. Если прогноз обещает важную встречу и вечером происходит интересный разговор, человек запоминает совпадение. Несбывшиеся предсказания при этом могут не вызывать такого же эмоционального отклика.

«Субъективное ощущение точности может быть вполне искренним. Но это еще не означает, что обнаружена причинно-следственная связь между положением планет и событиями в жизни человека», — объяснила Соня Старцева.

Особенно привлекательными гороскопы могут становиться в периоды неопределенности. Прогноз дает ощущение структуры и помогает человеку объяснить происходящее, в том числе собственные поступки и привычные сценарии поведения.

Проблема возникает, если астрологические прогнозы начинают влиять на важные решения. В таком случае человек может переносить ответственность за выбор на внешнюю систему и меньше опираться на собственные критерии.

«Если с помощью прогноза человек избегает решения, тревога снижается, но он получает меньше опыта самостоятельного выбора», — подчеркнула психолог.

По словам Старцевой, напрямую связывать интерес к гороскопам с тревожными расстройствами нельзя. При этом в периоды сильной неопределенности желание получить готовый прогноз может усиливаться.

Астрологию при этом можно воспринимать как развлечение, если она не становится единственной опорой при принятии важных решений. В таких ситуациях психолог советует учитывать реальные обстоятельства и собственные возможности.