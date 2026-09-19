Более трех тысяч наблюдателей работают на выборах в Рязанской области

Более трех тысяч наблюдателей следят за ходом голосования на избирательных участках Рязанской области. В их числе представители Общественной палаты региона и политических партий.

Наблюдатели контролируют соблюдение порядка и законности избирательного процесса. Они находятся на постоянной связи со Штабом общественного наблюдения и передают информацию о ситуации на участках.