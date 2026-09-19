Мэрия Рязани объяснила ситуацию с расселенными домами на ул. Весенней

Представители администрации Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова прокомментировали ситуацию с расселёнными домами на улице Весенней.
«По улице Весенней часть домов расселена в частном порядке и теперь находится в собственности, — говорится в сообщении. — Мы неоднократно направляли официальные требования собственнику о необходимости ограждения и ограничения доступа, чтобы предотвратить возможные обрушения. Однако, к сожалению, предписания пока не исполняются. За невыполнение этих требований мы уже инициируем процедуру привлечения владельца к административной ответственности, вплоть до наложения штрафа. Процесс этот долгий, но мы не оставляем его без контроля и будем добиваться, чтобы безопасность пешеходов была обеспечена».