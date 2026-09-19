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Политика

Минобороны сообщило подробности ночных ударов по Украине

Алексей Самохин
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Минобороны России утром 19 сентября заявило об ударах беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, а также по судам, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились в Киевской и Одесской областях.

В Киевской области поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» в населенном пункте Копылов, примерно в 41 километре к западу от Киева. В ведомстве утверждают, что объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих из европейских стран.

В Одесской области российское военное ведомство заявило о поражении понтонной переправы через Днестр. Через нее перевозили военные грузы, поступившие на Украину из Румынии и порта Измаил.

Кроме того, удар пришелся по сухогрузу в порту Черноморск, судно доставило грузы военного назначения.

Еще два сухогруза были поражены на морском переходе. Суда направлялись в порт Одесса с грузами для обеспечения Вооруженных сил Украины.

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