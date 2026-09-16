Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям в Польше, производящим продукцию для ВСУ, при усилении агрессии против Москвы, допустил в беседе с «МК» военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

Так он прокомментировал резкое высказывание министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы «быстрой победе над Россией». В ответ помощник президента Николай Патрушев заявил, что Польша в случае начала конфликта может исчезнуть в течение двух-трех дней.

Собеседник издания подчеркнул, что может возникнуть ситуация, когда у российского руководства лопнет терпение.

«Если Запад будет и дальше идти по пути усиления агрессии против нашей страны, то нам придется отвечать и в том числе по предприятиям, которые находятся в европейских странах», — пояснил Кнутов.

Однако, как отметил он, пока Россия не настроена на подобного рода ответные действия.

«Мы можем ударить по этим польским предприятиям, потому что, по сути, Польша занимается уничтожением нашего мирного населения», — добавил эксперт.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что ждет обострения конфликта. По его словам, наращивание Россией ударов по Украине может затронуть территорию его страны. Он пояснил, что Варшава намерена прибегнуть к помощи западных союзников.