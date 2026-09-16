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Новости России

В Красноярском крае медведь разорвал женщину в собственном доме

Никита Рязанцев
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Медведь напал на жительницу деревни Верхний Кебеж в Красноярском крае, забравшись в ее дом, пишет SHOT на платформе «Макс».

Выяснилось, что зверь залез в помещение и набросился на 66-летнюю женщину. Перед этим он сломал оконную раму, чтобы попасть внутрь.

«После этого медведь оставил тело у забора на участке», — говорится в публикации.

Сейчас хищника ищут для отстрела. На месте работают сотрудники экстренных служб, включая следователей.

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Ранее SHOT писал, что с начала года зафиксировано почти двадцать случаев нападения медведей на людей, некоторые из которых закончились летальным исходом.

При этом зоологи призвали не прибегать к массовому отстрелу этих зверей. Они отметили, что учет медведей вести крайне сложно, а их репродуктивные способности ограничены.

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