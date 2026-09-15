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Новости России

Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске рассказал о роковой случайности

Никита Рязанцев
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Девушка, погибшая при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Нижнекамске, приехала в этот город из Елабуги в гости к подругам, сообщил RT ее муж.

По словам супруга, Динара училась с ними в педагогическом колледже. Девушки возвращались домой из ночного клуба на такси. Осколки взорвавшегося дрона изрешетили машину.

«Я тоже хотел с ней поехать в Нижнекамск, но не смог, мне нужно было на следующий день на работу. Она ездила в Нижнекамск часто. У нее там близкая подруга, мы дружили семьями», — пояснил собеседник телеканала.

Мужчина также отметил, что его жена сидела на заднем сидении. В результате ударной волны осколки буквально прошили машину. Его жена и ее подруга погибли. О трагедии он узнал утром 13 сентября.

«Я был на работе, спешно выехал в Нижнекамск, всю дорогу моля Бога, чтобы это было ошибкой», — признался супруг жертвы удара.

Прощание с Динарой состоялось 14 сентября в Елабуге. У нее остались мать и старший брат. Второй жертве, Раиле, недавно исполнилось 25 лет, она была родом из Самарской области.

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