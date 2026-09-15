Рязанцы назвали самые престижные профессии 2026 года

Программисты и IT-специалисты возглавили список самых престижных профессий по мнению рязанцев. За них проголосовали 19% опрошенных в исследовании сервиса SuperJob.

Опрос прошел с 1 по 10 сентября 2026 года среди экономически активного населения. На втором месте с результатом по 9% голосов оказались сразу две категории: инженеры с квалифицированными рабочими и топ-менеджеры любой отрасли.

Среди инженерно-технических работников рязанцы чаще называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Из рабочих специальностей в топе оказались сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ, электрики и машинисты спецтехники. Замкнули тройку лидеров врачи, стоматологи и хирурги, а также военнослужащие — их выбрали по 8% респондентов.

Госслужбу назвали престижной 5% опрошенных, финансистов и экономистов — 3%. Учителя, юристы и аналитики набрали всего по 1% голосов каждый.

Часть рязанцев вообще не стала выбирать конкретную профессию: 7% считают, что престижной может быть любая работа, а 3% уверены, что престижных профессий не существует. Еще 13% назвали свои варианты, среди них логисты, спасатели, маркетологи, психологи, научные сотрудники, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры, риелторы, HR-менеджеры и предприниматели.

Мнения мужчин и женщин заметно разошлись. Мужчины чаще выбирали инженерные и рабочие специальности, военную службу и госслужбу. Женщины, наоборот, чаще называли престижными профессию программиста, должность топ-менеджера и врачебные специализации. Горожанки также чаще мужчин говорили, что престижной может стать любая профессия при должном подходе к делу.

Результаты опроса показывают, что представление о престиже профессии в Рязани смещается в сторону технических и цифровых специальностей. Для абитуриентов и тех, кто планирует смену карьеры, это может стать ориентиром при выборе будущей профессии.