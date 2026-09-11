В Рязани вручили медали «Город трудовой доблести»

Рязань торжественно отметила третью годовщину подписания Президентом РФ Указа о присвоении областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Эта высокая государственная награда стала признанием беспрецедентного подвига рязанцев в годы Великой Отечественной войны, работавших в тылу на пределе сил ради будущего страны.

Осенью 1941 года Рязань находилась всего в тридцати километрах от линии фронта. Несмотря на регулярные бомбежки, ни одно предприятие города не остановило работу. Женщины встали к станкам вместо ушедших на фронт мужчин на «Рязсельмаше», ликеро-водочный завод освоил выпуск бутылок с зажигательной смесью, а швейная фабрика шила маскхалаты и плащ-палатки. В школе №13 всю войну размещался госпиталь, и первый звонок там прозвенел лишь в 1946 году. К 1944 году промышленность города выдавала вдвое больше продукции, чем до начала войны, что стало ярким свидетельством силы духа рязанцев.

В ознаменование памятной даты у стелы «Город трудовой доблести» прошла торжественная церемония возложения цветов в память о тех, кто ковал Победу. По сложившейся традиции в этот день вручаются медали «Рязань – город трудовой доблести».

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и первый заместитель главы администрации города Дмитрий Лощинин. Награды были вручены организациям-правопреемникам предприятий военных лет, современным компаниям, укрепляющим оборонную мощь страны, а также активным общественникам.

Награды получили: Рязанский железнодорожный колледж; Автотранспортный техникум имени С.А. Живаго; Рязанская механизированная дистанция инфраструктуры ОАО «РЖД»; Государственный областной театр драмы; Школа №8 имени Героя России Романа Соколова; Детские сады №17, 59 и 66; Государственный Рязанский приборный завод; Конструкторское бюро «Глобус»; 360 авиационный ремонтный завод; Заводы «Красное знамя», «Рязанский радиозавод» и «Тяжпрессмаш»; Предприятие «Гранит».

Также медали были вручены активистам и руководителям волонтёрских объединений за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.