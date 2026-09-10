В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

В Новороссийске продолжается масштабная работа по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 8 на 9 сентября. Оперативный штаб под руководством мэра города Андрея Кравченко координирует действия по оценке ущерба, расчистке территорий и оказанию помощи пострадавшим жителям.

Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы для фиксации всех разрушений. На данный момент официально подтверждены повреждения в 576 квартирах многоквартирных домов и 76 частных домовладениях.

Для ускорения процесса уборки территорий от обломков и поваленных деревьев к работам на наиболее пострадавших адресах дополнительно привлечены волонтерские организации.

В администрациях районов организован прием документов от жителей. По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.

Особое внимание уделяется социальным объектам. Территории детских садов №10 и №22 полностью расчищены, проведены необходимые замеры поврежденных конструкций. В школе №15 уже ведутся штукатурные работы фасада и укрепление каркаса здания.