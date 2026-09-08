В Сочи отдыхающие встретили медведя в коридоре пятизвездочного отеля

Медведь проник на территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» в Сочи и напугал отдыхающих, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, лесной зверь разгуливал по коридорам гостиницы. Один из постояльцев наткнулся на медведя и был вынужден убежать.

«Отдыхающие рассказали, что теперь боятся выходить на прогулку», — говорится в материале.

В то же время группа молодых людей видела хищника, когда он находился на улице. Отдыхающие, заметив животное, начали кричать, что вынудило его покинуть территорию. Медведь отступил в сторону дороги.

В последний месяц косолапые стали заметно чаще выходить к людям сразу в нескольких регионах России: от Сибири и Дальнего Востока до Урала.

Ранее SHOT писал, что с начала года зафиксировано почти двадцать случаев нападения медведей на людей, некоторые из которых закончились летальным исходом.

При этом зоологи призвали не прибегать к массовому отстрелу этих зверей. Они отметили, что учет медведей вести крайне сложно, а их репродуктивные способности ограничены.