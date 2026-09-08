SHOT: Долина въехала в элитную квартиру беглого пианиста из США

Певица Лариса Долина въехала в квартиру в элитном московском ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Москве, пишет SHOT на платформе «Макс».
Как выяснило издание, ранее эта недвижимость принадлежала пианисту и бизнесмену Игорю Райхельсону, проживающему в США.
«Сейчас Райхельсона обвиняют в мошенничестве на 5,1 миллиарда рублей у крупнейшего производителя титана в России, компании «ВСМПО-Ависма», — указано в посте.
Музыканта, который занимался торговлей титаном и цветными металлами, объявили в международный розыск.
По информации SHOT, артистка заняла апартаменты после того, как через суд родственник композитора добился выселения другого совладельца.
Истец доказал, что Райхельсон долгое время не проживает в столице и накопил задолженности по коммунальным услугам. Суд вынес решение в пользу собственника, что позволило аннулировать регистрацию фигуранта по резонансному уголовному делу.