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Новости России

В Ульяновске вскрыли схему кражи бюджетных денег в общественном транспорте

Никита Рязанцев
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В Следственном комитете завершили первый этап расследования громкого дела о мошенничестве с льготными проездными в Ульяновске, пишет «Российская газета».

Трое предпринимателей уже получили официальные обвинения, еще один проходит по делу как подозреваемый.

«Суть аферы была проста: перевозчики, работающие на популярных городских маршрутах, имитировали поездки льготников. Они использовали данные чужих или утерянных карт, чтобы получать выплаты из бюджета», — говорится в публикации.

Мошенничество было раскрыто, когда статистика выявила нереалистичные показатели. Например, было зафиксировано 28 тысяч поездок на одном автобусе за месяц или использование одной карты для проезда в разных машинах с интервалом в несколько секунд.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Ранее полиция начала уголовное расследование по факту мошенничества, ущерб от которого оценивают в 100 миллионов рублей. Следствие считает, что предприниматель, сотрудничавший с региональным Минсоцразвития по контракту, на протяжении нескольких лет получал компенсации за мнимые поездки льготников.

В рамках расследования провели обыски и изъяли документы и компьютерную технику.

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