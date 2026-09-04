Женщина рассказала, почему достала пистолет в очереди за бензином на Урале

Жительница Верхней Пышмы заявила в беседе с изданием E1.RU, что не угрожала пистолетом другим водителям на автозаправке.

Резонансный инцидент произошел в пятницу на АЗС, расположенной на въезде в Среднеуральск. Ранее сообщалось, что автомобилистка пыталась регулировать потоки машин, выстроившихся в очередь. Это вызвало сильное беспокойство у окружающих. Вскоре на место событий прибыли стражи порядка.

«Я вообще никому не угрожала, у меня только пистолет был в руке. Я нисколько себя не оправдываю, но и усугублять не нужно», — отметила Наталья.

При этом очевидцы утверждали, что женщина угрожала парню в очереди, а потом говорила, что будет стрелять по колесам. Сама участница конфликта пояснила, что его причина была банальной: водители лезли к колонкам вне очереди.

«Я стояла в очереди с 10 утра. Был уже второй час дня, и мы как раз подъезжали к колонке, когда парень появился передо мной. Поэтому все и случилось. Перед самой колонкой», — сказала женщина.

Она обратила внимание, что другие мужчины тоже выходили из машин, направлялись к тем, кто пытался влезть без очереди, и хотели их вразумить, но это не приводило ни к чему. В итоге Наталья не смогла сдержаться и достала пистолет, который всегда носила с собой для самозащиты. На самом деле он пневматический. Водитель подчеркнула, что признает вину, но она не смогла сдержаться при виде несправедливости.

Наталья добавила, что возит с собой оружие, поскольку на трассах с ней случались ситуации, представляющие для нее опасность. После того, как женщина написала объяснительную в полиции, она сдала пистолет.

В отделении полиции она столкнулась с молодым человеком, с которым у нее был конфликт. Наталья попросила прощения и предложила решить вопрос мирным путем, а также возместить моральный ущерб, но тот отказался.