Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сириус

Украинские беспилотники пытались атаковать федеральную территорию Сириус с целью оказать психологическое давление на россиян, предположил в разговоре с «АиФ» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что при налете дронов на Сочи из-за падения обломков было повреждено остекление в нескольких домах и зданиях. Издание напомнило, что в Сириусе расположены спортивные, образовательные и научные центры.

«В Сириусе собраны наши наиболее одаренные дети. Они там обучаются, они там живут. Разрушение этого объекта — это критически болезненно для нашего общества», — отметил Матвийчук.

По его мнению, противник мог атаковать Сочи из Одессы, Херсона или Запорожья. Эксперт считает, что ВСУ запускали дальнобойные беспилотники типа «Лютый» и другие модифицированные аппараты, доставленные в том числе из Великобритании.

Матвийчук также обратил внимание, что отправлять БПЛА для ВСУ начала Германия.