В Москве кандидат наук с опухолью родила ребенка в 60 лет

Врачи Московского многопрофильного центра «Коммунарка» помогли 60-летней пациентке родить малыша, несмотря на опухоль, рассказали изданию MSK1.RU в столичном депздраве.

Женщина является кандидатом биологических наук, она работает в РУДН. В сферу ее интересов входят вопросы, связанные с изучением процессов старения. У нее уже было двое детей, но она всегда хотела третьего ребенка.

«Именно поэтому в 2010 году она заморозила яйцеклетки», — говорится в материале.

Спустя 15 лет пациентка прошла обследования, после которых врачи дали согласие на эмбриотрансфер — это один из методов ЭКО.

На 38-й неделе беременности врачи сделали ей кесарево сечение, а также операцию по удалению доброкачественной опухоли в мышечном слое матки.

Малыш появился на свет 30 июля этого года. Сын стал третьим в ее семье. Спустя несколько дней женщине исполнился 61 год. Праздник она встретила с новорожденным.