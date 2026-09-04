Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова посетила Рязанскую область

В ходе поездки представитель пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму обсудила со студентами РязГМУ меры «Золотого стандарта» «Единой России» по поддержке студенческих семей. В вузе учатся представители 65 таких пар, в них воспитывают 123 ребенка. В вузе действует комната матери и ребенка: здесь есть место для кормления, игровая зона, душ и санузел. Как сообщила Мария Львова-Белова, согласно народной программе «Единой России», такие возможности появятся у студентов всех вузов.

«Встретилась с будущими и состоявшимися родителями. Спросила, что нужно, чтобы решения о рождении детей принимались чаще. Молодые люди попросили развивать службу социальных нянь и студенческую ипотеку, а также разрешить выпускникам вузов с детьми менять целевое направление на регионы, где есть родственники, которые могут помочь с воспитанием малышей, – отметила она. – На возможность успешно сочетать учебу и родительство направлен и единый «Золотой стандарт», разработанный «Единой Россией». Он состоит из пяти кластеров: «Жилье», «Выплаты», «Услуги», «Образование» и «Семейная студенческая среда».

Хорошо, что не приходится выбирать: учеба или семья». В Многофункциональном семейном центре Мария Львова-Белова пообщалась с представителями Ассоциации ветеранов СВО и Совета отцов Рязанской области. Она отметила необходимость масштабировать опыт рязанцев на всю страну.

«Я вижу, что папы все чаще берут на себя ответственность и воспитывают детей в одиночку. Я вижу, что они не могут попросить о помощи, в отличие от женщин. Для себя они считают это зазорным. То, что вы делаете, – это очень значимо», – подчеркнула она.

В завершение визита председатель Фонда защиты детей в штабе общественной поддержки провела встречу с представителями Совета многодетных семей, в том числе активистами партийного проекта «Крепкая семья», общественниками и благотворителями. Вместе с Марией Львовой-Беловой собравшиеся обсудили поддержку многодетности и рождаемости, развитие форм взаимодействия семей между собой, объединение усилий государства и НКО в рамках новой народной программы.

«Меня порадовало, что народная программа «Единой России» идет в логике тех пожеланий, которые я сегодня услышала», – отметила председатель Фонда защиты детей.

Изготовитель: Еремкин Алексей Юрьевич, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 02.09.2026 г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».