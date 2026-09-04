В Рязанской области сегодня и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за водителями. Инспекторы будут проверять соблюдение Правил дорожного движения и пресекать наиболее опасные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделят водителям, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Инспекторы будут выявлять и тех, кто управляет автомобилем без водительских прав, в том числе несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение скоростного режима и будут пресекать выезд на полосу встречного движения.

Отдельно проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции Рязанского региона, подобные рейды будут проводить и дальше. Главная цель проверок, снизить аварийность и предупредить ДТП с тяжёлыми последствиями.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и учитывать интересы других участников движения.