Две девочки на электросамокате попали под машину в Рязани

Автомобиль сбил двух девочек, ехавших на электросамокате по Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
ДТП случилось 28 августа около 5 часов вечера у дома №23/9 по улице Энгельса. По предварительным данным, 37-летний рязанец, управляя автомобилем «БМВ», совершил наезд на электросамокат под управлением 16-летней местной жительницы. На самокате в момент наезда также находилась 6-летняя пассажирка.
Обеим девочкам потребовалась помощь медиков. Насколько тяжёлыми оказались травмы, не уточняется.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.